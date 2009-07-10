  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

40 مجوز سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس صادر شد

40 مجوز سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس صادر شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه تجاری صنعتی ارس گفت: طی سه ماهه اول سال جاری 40 مجوز سرمایه گذاری در این منطقه صادر شده است.

عباس رنجبر به خبرنگار مهر در جلفا گفت: این تعداد مجوز سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس به ارزش 35 میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی، سرمایه گذاری های یاد شده در حوزه های مختلف توسط معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس صادر شده است.

وی در خصوص زمینه فعالیتهای سرمایه گذاران اظهار داشت: عرصه های تولیدی، شعبات شرکتها، بازرگانی، خدماتی و عمرانی زمینه های در خواست فعالیت برای بخش خصوصی بوده است.

رنجبر ادامه داد: طی این مدت 10 مجوز سرمایه گذاری در حوزه تولید، 9 مجوز سرمایه گذاری در خصوص شعب شرکتها، شش مجوز در حوزه بازرگانی و 15 مجوز سرمایه گذاری در حوزه خدماتی و عمرانی در منطقه آزاد ارس صادر شده است.

کد مطلب 908813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه