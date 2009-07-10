40 مجوز سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس صادر شد

عباس رنجبر به خبرنگار مهر در جلفا گفت: این تعداد مجوز سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس به ارزش 35 میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی، سرمایه گذاری های یاد شده در حوزه های مختلف توسط معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس صادر شده است.

وی در خصوص زمینه فعالیتهای سرمایه گذاران اظهار داشت: عرصه های تولیدی، شعبات شرکتها، بازرگانی، خدماتی و عمرانی زمینه های در خواست فعالیت برای بخش خصوصی بوده است.

رنجبر ادامه داد: طی این مدت 10 مجوز سرمایه گذاری در حوزه تولید، 9 مجوز سرمایه گذاری در خصوص شعب شرکتها، شش مجوز در حوزه بازرگانی و 15 مجوز سرمایه گذاری در حوزه خدماتی و عمرانی در منطقه آزاد ارس صادر شده است.