تولید محصول پسته در کرمان افزایش یافت

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با افزایش میزان بارندگی در استان کرمان به خصوص در یک ماه ابتدایی سال جاری و کاهش چشمگیر سرمازدگی درختان پسته میزان تولید محصول پسته نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر یافته است.

وی با اشاره به استفاده از روشهای مقابله با سرمازدگی و برگزاری کلاسهای آموزشی برای کشاورزان گفت: درصد بالایی از کاهش تولید در سال گذشته به دلیل سرمازدگی محصول پسته بوده که در سال جاری این معضل کاهش یافته است.

وی افزود: طبق آمار 420 هزار هکتار از باغات مختلف در کرمان وجود دارد که قسمت عمده این میزان به محصول پسته اختصاص دارد به طوریکه 75 درصد از محصول پسته کشور در استان کرمان تولید می شود.

تکلوزاده اضافه کرد: مجموع تولید محصولات باغی نیز در استان کرمان طی سال گذشته 700 هزار تن بوده که قسمت عمده این میزان نیز محصول پسته بوده است.

وی گفت: طی سال 87 به دلیل خشکسالی شدید و سرمازدگی بهاره و زمستانه میزان قابل توجهی از محصول پسته کرمان خسارت دید که در نهایت میزان ارز آوری پسته را کاهش داد این درحالی بود که در سال 86 تولید محصول پسته به رقم 265 هزار تن رسیده بود و یک میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات پسته در کرمان انجام شد که رقمی بی سابقه در صادرات پسته بود.