تجهیز 100 کتابخانه و زمین ورزشی در روستاهای محروم خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد قاسمی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل سازمان هلال احمر خراسان رضوی افزود: در این طرح در 29 روستای محروم زمین ورزشی، در 39 روستا امکانات ورزشی ایجاد شده و در 36 روستای دیگر کتابخانه روستایی تجهیز شده است.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در اجرای طرح مذکور 197 نوع اقلام ورزشی در اختیار متصدیان زمین های ورزشی روستایی قرار گرفته که با استقبال نوجوانان و جوانان روستا رو به رو شده است.

قاسمی تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم برای گسترش ورزش و کتابخوانی در روستاها عملا زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان روستا در ایام تابستان فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: هم چنین 721 جلد کتاب با موضوع های امداد و نجات در روستاها، مسایل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی به 36 کتابخانه روستایی اهدا شده است.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: با برنامه ریزی انجام شده 159 نفر از جوانان موفق در 41 روستای خراسان رضوی مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی افزود: طرح اردوهای جهادی کاروانهای نیکوکاری با هدف محوریت زدایی از مناطق محروم روستایی که با استقبال روستاییان رو به رو شده در سال جاری ادامه خواهد یافت.