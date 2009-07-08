کلیه شرکتهای مسافربری زنجان به سامانه فروش بلیط اینترنتی مجهز خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالسحین علی اکبری در جمع مدیران شرکتهای حمل و نقل استان افزود: شرکتهای اتوبوسرانی شهرستانهای ابهر و خرمدره نیز تا پایان سال جاری نسبت به راه اندازی این سیستم اقدام خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در زمان حاضر 34 موسسه در بخش جابجای مسافر به فعالیت مشغول هستند، افزود: از این تعداد 18موسسه در پایانه های مسافربری عمومی مستقر هستند و بقیه خارج از مجموعه فعالیت می کنند.

علی اکبری یادآور شد: ناوگان حمل و نقل استان دارای 169 دستگاه اتوبوس با عمر متوسط 12 سال، 342 دستگاه مینی بوس با عمر متوسط بیش از 26 سال و 481 دستگاه سواری کرایه با عمر متوسط چهار سال است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان در ادامه از آغاز اجرای طرح تابستانی جابجایی مسافرین برونشهری در سطح این استان خبر داد.

علی اکبری با بیان اینکه این طرح از اول تیرماه جاری آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت، افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به مسافرین جاده ای در ایام تابستان و ایمن سازی تردد ناوگان حمل و نقل عمومی به اجرا در آمده است.

وی یادآور شد: بیش از دو میلیون و 454 هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان زنجان جابجا شده است و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری افزایش یابد.

علی اکبری افزود: کنترل پیش فروش بلیط و ارائه خدمات، توزیع فرم نظرسنجی بین مسافرین، هماهنگی با ارگانها، فعال کردن دفاتر نمایندگی در محل پایانه های مسافری شهرستانها، افزایش ساعات کاری دفاتر، نظارت بر فعالیتهای مدیران فنی، راه اندازی سامانه پیام کوتاه از جمله اقدامات این اداره کل است.