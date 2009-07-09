راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی بیرجند

احمد امیرآبادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، از ایجاد دانشکده فنی و مهندسی در ضلع شرقی دانشگاه صنعتی بیرجند خبر داد و گفت: این دانشکده در زمینی به مساحت دو هکتار احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: مرحله اول مطالعات ساخت این دانشکده انجام شده و عملیات اجرایی آن طی امسال آغاز می شود.

امیرآبادی زاده با اشاره به ایجاد اتاق های تندرستی در خوابگاه های دانشجویی از اول مهر ماه، بیان کرد: طرح پالایش سلامت جسم و روان نیز از مهر ماه امسال در دانشگاه صنعتی بیرجند برای شناسایی و کمک به سلامت جسم و روح دانشجویان جدید، تشکیل پرونده پزشکی و سلامت برای آنها اجرا می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اولین دانشگاهی است که طرح پزشک خوابگاه را اجرا کرده، خاطرنشان کرد: این طرح ویژه دانشجویان دختر و نحوه اجرای آن به این صورت است که پزشک یک شب در میان برای بررسی وضعیت سلامت دانشجویان، به خوابگاه مراجعه می کند.

امیرآبادی زاده با اشاره به تحصیل 400 دانشجوی کارشناسی در رشته های فعال این دانشگاه، عنوان کرد: علاوه بر این 120 دانشجوی علمی - کاربردی در این دانشگاه تحصیل می کنند که با توجه به پذیرش دانشجو در نوبت مهر و بهمن ماه تعداد دانشجویان به بیش از 700 نفر افزایش خواهد یافت.

وی از ایجاد و راه اندازی دو رشته مهندسی عمران با گرایش عمران و مهندسی تکنولوژی گرایش ساخت و تولید در این دانشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر سه رشته مهندسی معدن گرایش استخراج، مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار و صنایع گرایش تولید صنعتی در دانشگاه فعال است.

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند در پایان خرید 120 میلیارد ریال کتاب فارسی و لاتین برای کتابخانه دانشگاه، راه اندازی شبکه اینترنتی، تکمیل کابل نوری، راه اندازی سایت دانشگاه و خوابگاه خواهران را از جمله اقدامات و فعالیتهای این دانشگاه برشمرد.