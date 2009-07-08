اهدا دستگاه پیشرفته فیزیوتراپی توسط یک خیر آلمانی به معلول مازنی

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران بعداز ظهر چهارشنبه در حاشیه اهدا این دستگاه توسط خیر آلمانی به معلول نوشهری اظهار داشت: دستگاه پیشرفته فیزیوتراپی توسط پروفسور رابرت هاردان، خیر آلمانی به یک کودک هشت ساله معلول مازندرانی اهل نوشهر اهدا شد.

سیف الله صادقیان افزود: پروفسور هاردان که در همسایگی یک ایرانی مقیم آلمان سکونت دارد در زمان حضور مهدی زنگنه کرد معلول نوشهری که برای انجام عمل جراحی به آلمان اعزام شده با وی آشنا شد و با اطلاع از وضعیت معلولیت و روند درمانی این معلول مازندرانی و مشکلات اقتصادی خانواده وی دستگاه پیشرفته فیزیوتراپی را به زنگنه اهدا کرد.

معاون هلال احمر استان ارزش ریالی این دستگاه را 10 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این دستگاه قادر به انجام 99 برنامه توانبخشی بوده است.

یکی از اعضای خانواده این کودک با تقدیر از اقدام ارزنده پروفسور خیر آلمانی و همچنین تلاشهای پروفسور سمیعی که در فرآیند درمانی مهدی زنگنه مساعدت کرده بود، تشکر کرد و خواستار اهتمام ویژه مسئولان به این کودک هشت ساله و رسیدگی به مسائل مختلف زندگی وی از جمله مسئله مهم آموزش و پرورش و هزینه های درمانی وی شد.