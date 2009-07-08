کشف اشیا عتیقه هزاره اول میلادی در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، سرهنگ علی فقیه بعداز ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در چالوس افزود: این اشیا شامل گوشوراه، شیشه، ظرف سفالی، کاسه و ... بوده که از افرادی سودجو کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: متهمان این اشیا را براثر حفاری در نجف آباد اصفهان به دست آورده بودند و قصد فروش آن را در این شهرستان داشتند که در این زمینه چهار نفر شناسایی و دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماه اول سال جاری شش هزار و 190 نفر از هموطنان با مرکز فرویتهای پلیس 110 این شهرستان تماس گرفتند که از این تعداد تماس چهار هزار و 144 فقره منجر به عملیات پلیسی شد.

سرهنگ عبداللهی بیان داشت: بقیه تماسها مربوط به کسب اطلاعات و راهنمایی، استعلام وضعیت راه ها و ... برخی نیز غیرقابل پیگیری بوده است.

فرمانده انتظامی چالوس یادآور شد: بیشترین جرائم ارتکابی در این شهرستان مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی است و نزاع و درگیری، مواد مخدر و سرقت دیگر جرائم را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به گردشگر پذیر بودن منطقه عنوان کرد: برای ایجاد امنیت و تامین آسایش شهروندان و مسافران در مناطق گردشگر پذیرف 20 نیرو گشت و ارشاد نسوان در این مناطق مشغول فعالتی هستند.

وی به کشفیات مواد مخدر در سه ماه اول سال جاری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: در این مدت 15 کیلو و 875 گرم انواع مواد مخدر در شهرستان کشف و ضبط و تعدادی نیز دستگیر شدند.