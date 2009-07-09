۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

نخستین جشنواره شنای موزون استخرها جمعه برگزار می شود

نخستین جشنواره شنای موزون استخرها (بانوان) روز جمعه 19 تیر در استخر شنای شهید کشوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت علی (ع) در رده های سنی کمتر از 13 و بالای 13 سال برای دختران در سه رشته سولو، فوت فرست و هد فرست برگزار خواهد شد.

بنا بر اعلام کمیته فنی شنای موزون به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رده سنی حکم قهرمانی اهدا خواهد شد و به مربی برتری که قهرمانان بیشتری داشته باشند جایزه ویژه ای تعلق خواهد گرفت. ضمن اینکه به قهرمان قهرمانان این جشنواره پاداش ویژه ای اختصاص داده خواهد شد.

جشنواره شنای موزون استخرها ساعت 8 صبح روز جمعه در مرکز استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی استخر شنای شهید کشوری برگزار خواهد شد.

