"سایه های غربت" به نوشهر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، این نمایش در مسابقات نمایشنامه نویسی جشنواره پژوهش هنر و ادبیات تئاتر دینی دانشجویان سراسر کشور عنوان سوم را به دست آورد.

این نمایش قصه زندگی جانبازی را روایت می کند که به رغم آنکه قبل از مجروحیت از قهرمانان بین المللی بود، در اجتماع حاضر نمی شود.

مهدی روحی، غلامرضا مسکین فام، مهناز ولی پور و حمیدرضا مسکین فام در این نمایش بازی می کنند.

سایه های غربت به مناسبت روز جانباز در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی نوشهر به روی صحنه می رود.

بابک شمس کارگردان این نمایش به خبرنگار مهر گفت: این نمایش با مضمون دفاع مقدس و با هدف حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس برای انتقال آموزه های این دفاع ارزشمند به نسل جوانان اجرا می شود.

وی خواستار توجه و حمایت بیشتر مسئولان از هنرمندان عرصه نمایش شد.