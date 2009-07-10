تشکیل ائتلاف ملی فراگیر عراق باگفتمان جدید/آشتی با بعثی ها امکان ندارد

"عباس البیاتی" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت پادگان اشرف و سرنوشت اعضای گروهک منافقین در این مکان پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها و اینکه آیا پس از این خروج، نظامیان آمریکایی همچنان در این مکان باقی خواهند ماند؟ پیش از عقب نشینی آمریکایی ها از شهرها، ارتش و پلیس عراق کنترل این پادگان را برعهده گرفته اند و با اعتراضاتی هم ( از سوی اعضای گروهک منافقین) روبرو شدند.



وی تصریح کرد : دولت عراق هرگز نمی پذیرد که حاکمیتش بر سرزمین عراق از جمله منطقه ای که پادگان اشرف قرار دارد، خدشه دار شود و بر ضرورت اخراج گروهک منافقین و بستن پادگان اشرف مصمم است و از اعضای این سازمان خواسته است از میان دو گزینه رفتن به ایران و استفاده از عفو عمومی ( به استثنای سران این گروهک که مرتکب جنایات هولناکی بر ضد مردم و مقامهای ایران شده اند) و یا رفتن به کشورهای دیگر، یکی را انتخاب کنند، زیرا ما دیگر نمی توانیم حضور این گروهک را در خاک خود تحمل کنیم.



عضو فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه درباره اینکه آیا آمریکایی ها همچنان بر پادگان اشرف نظارت دارند؟ به مهر گفت : ما از مدتی پیش به حضور آمریکایی ها و دیگر نیروها در این پادگان پایان دادیم و آمریکایی ها دیگر هیچ نظارتی بر پادگان اشرف ندارند و کنترل و نظارت بر این مکان را مسئولیت عراقی ها می دانند .



وی خاطر نشان کرد : نیروهای ارتش و پلیس عراق هم اکنون مسئولیت کنترل پادگان اشرف را برعهده دارند، دولت عراق، هیئتهایی را به این مکان اعزام کرده است و فهرستهایی درباره اسامی و مشخصات اعضای این گروهک که در پادگان حضور دارند، تهیه کرده است.



البیاتی تاکید کرد : ما همچنان بر موضع ثابت و تغییرناپذیر خود پافشاری می کنیم به اینکه نمی خواهیم عراق به مقر و یا محل و گذرگاهی برای هر گروه تروریستی تبدیل شود که کشورهای همسایه را تهدید کند.



وی درباره اظهارات مداخله جویانه مقامهای آمریکایی درباره روند آشتی ملی عراق و هشدارهای نوری المالکی نخست وزیر این کشور درباره این دخالتها گفت : میان دیدگاههای آمریکا و عراق درباره روند آشتی، اختلاف وجود دارد ما به عنوان دولت عراق معتقدیم حزب بعث شامل آشتی نمی شود و کسانی که مرتکب جنایات شدند و دستانشان به خون عراقی ها آغشته است، روند آشتی شامل آنها نخواهد شد، و روند آشتی باید بر اساس قانون اساسی عراق و در این چارچوب انجام شود.



نماینده ترکمانها در پارلمان عراق تاکید کرد : در نتیجه ما تاکید می کنیم که در زمینه برقراری آشتی ملی، به دستاوردهای خوبی رسیدیم در نتیجه تحت هیچ شرایطی چه از نظر سیاسی و یا قانون اساسی با وارد شدن حزب بعث به روند آشتی موافقت نخواهیم کرد.در نتیجه دیگران(آمریکایی ها) باید به نظر عراقی ها احترام بگذارند و مردم عراق هرگز رضایت نخواهند داد که روند آشتی، شامل حزب بعث منحله شود.



البیاتی درباره گسترش ائتلاف عراق یکپارچه گفت : پیشرفت زیادی در تشکیل ائتلاف ملی با شرکت شخصیتهای شیعی و سنی و اسلامگراها و طیفهای دیگر حاصل شده است و کمیته ای برای تعیین برنامه و گفتمان سیاسی تشکیل شده است و با نیروهایی که خواهان پیوستن به این ائتلاف فراگیر هستند، تماس برقرار شده است.



وی افزود : ما به زودی برنامه،اصول و چارچوبهای ائتلاف را مشخص خواهیم کرد و بر این اساس، هر کس را که خواهان پیوستن به ائتلاف است، خواهیم پذیرفت.



نماینده پارلمان عراق درباره تمایل بسیاری از احزاب برای پیوستن به ائتلاف فراگیر جدید گفت : ائتلاف عراق یکپارچه، توسعه خواهد یافت و گفتمان آن تغییر پیدا خواهد کرد و نیروهایی در قدرت به آن خواهند پیوست از جریان صدر و حزب فضیلت برای پیوستن به ائتلاف ملی فراگیر دعوت خواهند شد.



عضو ائتلاف عراق یکپارچه افزود : دیدارهای متعددی با مسئولان جریان صدر برگزار شده است و آمادگی اولیه خود را برای پیوستن به ائتلاف جدید اعلام کرده اند.

کد مطلب 908884