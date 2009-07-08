دومین واحد بزرگ نساجی مازندران به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی نیازآذری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم واگذاری این واحد نساجی گفت: مجموعه نساجی بابکان آمل از زمان تاسیس آن در سال 1356 در اختیار دولت بوده و با موافقت دولت این امر انجام شد.

وی افزود: این واحد هم اکنون به طور میانگین روزانه بیش از 10 تن نخ مورد نیاز پارچه های تولید کشور را تولید و به بازار مصرف عرضه می کند.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال آمل با بیان اینکه هم اکنون حدود 500 کارگر در واحد تولیدی نساجی بابکان آمل مشغول به کار هستند، عنوان کرد: با استقرار مدیریت جدید بخش خصوصی در این واحد بیکاری کارگری وجود نداشت.

نیازآذری با اشاره به اینکه ماشین آلات خط تولید بافندگی نساجی بابکان که 15 سال قبل از کشور سوئیس خریداری و به این واحد منتقل و اکنون بلااستفاده خاک می خورد ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند با همتی که از خود نشان داد بخش بافندگی نساجی بابکان آمل را راه اندازی کنند.

وی اضافه کرد: با وجود آنکه سالن تولید بخش بافندگی هم سالهای گذشته بهره برداری شده اما به علت بدهی های زیادی که بخش دولتی در این واحد ایجاد کار در عمل توان راه اندازی این خط تولید جدید را نداشتند.

وی گفت: هم اکنون قیمت ماشین آلات به فران سوئیس و بالغ بر چندین میلیون فرانک در حدود 15 سال قبل بوده که سرمایه های کشور بلا استفاده مانده است.

رئیس اداره کار و اموراجتماعی و اشتغال آمل خاطرنشان کرد: مجموعه جدید بخش خصوصی نساجی بابکان آمل نیز انتخاب شدند که قول ساماندهی و رونق دوباره چرخهای نساجی را در منطقه دادند.

کارخانه تولید نخ پارچه نساجی بابکان آمل باحدود 60 هکتار وسعت یکی از واحد قدیمی کشور در جاده قدیم آمل به بابل واقع شده است.