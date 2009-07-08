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۱۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

12 پیشکسوت ورزش زورخانه ای همدان حکم زنگ دریافت کردند

12 پیشکسوت ورزش زورخانه ای همدان حکم زنگ دریافت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: 12 پهلوان پیشکسوت ورزش زورخانه ای استان همدان حکم زنگ دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس هیئت ورزشهای باستانی و زورخانه ای استان همدان در این مراسم گفت: استان همدان باتوجه به داشتن پهلوانان نامی و نیز درخشش در مسابقات مختلف همواره یکی از قطبهای اصلی ورزش باستانی و زورخانه ای کشور محسوب می شود.

عبدالله کاظمی با بیان اینکه رویکرد جوانان و نوجوانان به این رشته مقدس بسیار مثبت است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار نفر در این ورزش فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر شکوفایی زورخانه های استان همدان گفت: زورخانه به عنوان محل مقدس همواره مورد احترام اقشار مختلف جامعه بوده و باید در حفظ و فعالیت چشمگیر آن بکوشیم.

در این مراسم که در زورخانه پوریای ولی نهاوند برگزار شد، 12 پیشکسوت ورزش زورخانه ای حکم پایین و بالای گود و حکم زنگ داخل چرخ دریافت کردند.

کد مطلب 908894

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