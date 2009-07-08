حسین قمی به گروه بازنده ها رفت/ دومین پیروزی برای امیرخانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو یونیورسیاد دانشجویان جهان که در بلگراد جریان دارد نماینده وزن 90- کیلوگرم کشورمان با دو پیروزی و یک شکست باید برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها تلاش کند.

حسین قمی بعد از پیروزی مقابل جودوکار اسلواکی، " ادمار" از سوئد را در مبارزه دوم خود قبل از پایان 5 دقیقه وقت قانونی با ضربه فنی شکست داد.

وی در مرحله یک چهارم نهایی و در یک دیدار سخت به مصاف "دیمتری گراسیمنکو" از روسیه رفت و با ضربه فنی شکست خورد. قمی در گروه بازنده ها دراولین دیدار خود باید با برنده دیدار الجزایر و بلاروس مبارزه کند.

همچنین در وزن 81- کیلوگرم ایرج امیرخانی بعد از برتری در بازی نخست خود مقابل نماینده یونان در دیدار دوم خود "ایماگوا" از کانادا را در کمتر از 30 ثانیه ضربه فنی کرد و به دور سوم راه یافت. امیرخانی برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی " آنتوان ینان" از فرانسه را پیش رو خواهد داشت.