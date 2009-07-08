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۱۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

مجتمع‌های دائمی رسانه‌های دیجیتالی در ارومیه دایر می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از دایر شدن مجتمع‌های دائمی رسانه‌های دیجیتالی در ارومیه طی سالجاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن غفاری ‌آذر ظهر چهارشنبه در نشست مشترک معاون برنامه ‌ریزی و توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان انجمن های فرهنگی آذربایجان غربی افزود: با راه اندازی این مجتمع ها شاهد تحولات خوبی در حوزه فرهنگ خواهیم شد.

وی تعداد انجمن‌های فرهنگی  استان را 74 مورد عنوان کرد و بیان داشت: طی سه ماه گذشته هفت مجوز تاسیس انجمن‌های فرهنگی در سطح استان صادر شده است.

غفاری آذر خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت  740 میلیون ریال به انجمن‌های فرهنگی استان مساعدت شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: از بین 11 درخواست تاسیس موسسه فرهنگی به 9 مورد پاسخ مثبت داده شده است.

وی با بیان اینکه  نظام دینی پاسخگوی جوانان در مباحث فرهنگی است، اظهارداشت: ارائه الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی با معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل ‌بیت(ع)، توسعه فرهنگی بر اساس نظام دینی و دستیابی به توسعه همه‌ جانبه و پایدار به همراه توسعه سیاسی و اجتماعی و ایجاد پویایی با تبین مفاهیم ناب دینی و به تبع آن پاسخگویی به نیازهای جدی جوانان در مباحث اعتقادی است.

کد مطلب 908910

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