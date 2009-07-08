به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن غفاری ‌آذر ظهر چهارشنبه در نشست مشترک معاون برنامه ‌ریزی و توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان انجمن های فرهنگی آذربایجان غربی افزود: با راه اندازی این مجتمع ها شاهد تحولات خوبی در حوزه فرهنگ خواهیم شد.

وی تعداد انجمن‌های فرهنگی استان را 74 مورد عنوان کرد و بیان داشت: طی سه ماه گذشته هفت مجوز تاسیس انجمن‌های فرهنگی در سطح استان صادر شده است.

غفاری آذر خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 740 میلیون ریال به انجمن‌های فرهنگی استان مساعدت شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: از بین 11 درخواست تاسیس موسسه فرهنگی به 9 مورد پاسخ مثبت داده شده است.

وی با بیان اینکه نظام دینی پاسخگوی جوانان در مباحث فرهنگی است، اظهارداشت: ارائه الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی با معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل ‌بیت(ع)، توسعه فرهنگی بر اساس نظام دینی و دستیابی به توسعه همه‌ جانبه و پایدار به همراه توسعه سیاسی و اجتماعی و ایجاد پویایی با تبین مفاهیم ناب دینی و به تبع آن پاسخگویی به نیازهای جدی جوانان در مباحث اعتقادی است.

