پذیرش دانشجویان مقطع دکترای پردیس کیش از بهمن ماه آغاز می‌ شود

به گزار خبرنگار مهر در بندرعباس، نصرت الله ضرغام در نشستی خبری اظهار داشت: سعی کرده ایم مطابق با استانداردهای بین المللی روز جهان قدم برداریم و فضای علمی و فرهنگی مناسبی را برای دانشجویان فراهم کنیم که با برنامه های به وجود آمده موفقیت نسبی را هم کسب کرده ایم.

به گفته وی، پذیرش دانشجو در کیش بر اساس تقاضا، نیازهای داخل و در مواردی خارج از کشور، تامین کیفیت آموزش مطابق با استانداردهای روز جهان، ایجاد رشته های جدید که در آن با خلا کارشناس روبرو هستیم، ایجاد فضای فرهنگی خوب برای دانشجویان و جذب دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور سفر می کنند، صورت گرفته است.

ضرغام بیان داشت: هم اکنون 11 رشته کارشناسی، 28 رشته کارشناسی ارشد و پنج رشته در مقطع دکترا مصوب شده است که پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد و در صورت تقاضا در بهمن ماه نیز در این دو مقطع پذیرش خواهیم داشت.

وی در خصوص میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه گفت: در مورد رضایت، همیشه ورودی و خروجی را در نظر می گیریم و اگر خروجی نسبت خوبی به ورودی داشته باشد باعث خشنودی است و با وجود پتانسیلهایی که وجود دارد به مراتب می توانیم در آینده موفقیت بیشتری داشته باشیم البته وجود برخی بروکراسیها تلاشهای ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی در مورد رشته های جدیدی که در دانشگاه بین المللی پردیس کیش راه اندازی خواهد شد نیز گفت: یکی از رشته ها رشته امنیت شبکه است که در کشور نبوده و برای اولین برا در کشور دایر می شود که در آن آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد همچنین رشته حقوق انرژی نیز از رشته هایی است که در کشور نبوده و رشته جدید و فوق العاده مهمی است.

ضرغام در مورد تامین اساتید رشته های این دانشگاه گفت: برای تامین فضای آموزش و اساتید مشکلی نداریم و در صورت نیاز می توانیم از اساتید خارجی هم استفاده کنیم.

ضرغام با اشاره به اینکه برای اهالی کیش، خانواده های شاهد، فرزندان دانشگاهی، افرادی که در جشنواره های علمی کسب رتبه نموده اند، دانشجویان پردیس کیش که رتبه بالایی کسب کرده اند، تخفیف در نظر گرفته شده است افزود: ما بورسیه نداریم اما تخفیفاتی برای گروههای یاد شده در نظر گرفته شده و نحوه پذیرش این دانشگاه نیز به دو صورت آزاد و از طریق کنکور سراسری است و هیچ اولویتی بین دانشجویان پذیرفته شده از هر دو طریق وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: آموزشهای زبان انگلیسی، فرانسوی، انگلیسی توریسم، نقاشی، طراحی، دکوراسیون داخلی، آشنایی با نرم افزارهای مختلف، ساخت انیمیشن، مدیریت خانواده و اقتصاد خانواده از جمله آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه پردیس کیش است که مطابق با نیاز سنجی مردم منطقه به خصوص جزیره کیش در نظر گرفته شده است.

دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش با 400 دانشجو خود را برای پذیرش در حد ظرفیتی معادل 800 دانشجو آماده می کند.