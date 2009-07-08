فرهنگ باید ابزار صادرات کشورها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اجرای جشنواره فرهنگی و هنری دریا در ساحل فرح آباد ساری افزود: گردشگری به عنوان یک صنعت تنها بخش اقتصادی کشورها را متأثر نمی سازد، بلکه گردشگری در توسعه تبادل فرهنگی، تقویت همزیستی مسالمت آمیز و نزدیکی ملل و اقوام مختلف به هم نیز بسیار مؤثر است و امروزه صنعت توریست یکی از صنایع بسیار مهمی است که در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نقش ایفا می کند.

محمد اسماعیل امامزاده افزود: گذشته‌ تاریخی ما با همه‌ زیبایی‌های خود باید بر آینده و امروز نیز اثرگذار باشد، ما اگر گذشته را به ‌درستی بتوانیم معرفی کنیم با نگاه امروزی و با ادبیات جدید، فرهنگ، اعتقادات و هویت امروزی خود را به جهان می‌توانیم ثابت کنیم.

وی اظهار داشت: ما از طریق گردشگری فرهنگ کشور را می‌توانیم صادر کنیم و فرهنگ یکی از صادرات مهم کشور می‌تواند باشد. دنیا با تبلیغات منفی، تاریخ ما را نمی‌تواند بپوشاند، چراکه تاریخ ما در موزه‌های سراسر جهان مطرح است. گردشگری محمل صادرات فرهنگ مردم و تاریخ ایران می‌تواند باشد و رسانه حمل‌کننده‌ی محمل گردشگری است.

این مسئول فرهنگی افزود: ‌متاسفانه، قدرت‌های جهانی همواره به تبلیغات منفی و بزرگنمایی مشکلات امنیتی ایران پرداخته‌آند که شایسته است در این زمینه فضا سازی، اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و تبلیغات موثری صورت گیرد. ایران از نظر امنیت نیز، سرآمد و فرهنگ مهمان پذیری و مهمان نوازی ما ایرانیان فضای روانی مناسبی برای جهانگردان و گردشگران فراهم می‌سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به تقلیل زمان سفرهای تابستانی به واسطه تقارن شهریور با ماه مبارک رمضان، تعامل تمام دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه خدمات به گردشگران به بهترین نحو ممکن را مورد تاکید قرار داد.

امامزاده تصریح کرد:جشنواره فرهنگی و هنری دریا توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها آغاز شده و در نقاط گردشگر پذیر سواحل وپارکها با حضور هنرمندان استان اجرا می شود.