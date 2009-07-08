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۱۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

11 هزار پرونده تخلف اقتصادی در خراسان رضوی تشکیل شد

11 هزار پرونده تخلف اقتصادی در خراسان رضوی تشکیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری تعداد 11 هزار و 27 پرونده تخلف واحدهای صنفی استان با بیش از 20 هزار عنوان تخلف تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل سازمان بازرگانی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در سه ماهه ابتدایی سال جاری 9 هزار و 241 پرونده در هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی استان رسیدگی و حدود چهار میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه در حق دولت و شاکیان صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 113 هزار مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان انجام شده است، افزود: حدود 70 درصد از بازرسی های انجام شده و پرونده های متشکله مربوط به شهرستان مشهد است.

وی افزود: عمده ترین تخلفات کشف شده دراین مدت شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب بوده است.

صفرزاده خاطرنشان کرد: پیگیری های بازرسان سازمان نیز منجر به کشف 10 هزار عدد فیلتر تقلبی اتومبیل از یک کارگاه تولیدی غیرمجاز در مشهد شد. 

کد مطلب 908929

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