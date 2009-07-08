عملیات ساخت سد سردشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی و با ارتفاع 123 متر بر روی رودخانه کلاس احداث می شود و با بهره برداری از آن علاوه بر ذخیره سازی 545 میلیون متر مکعب آب، سالانه 260 گیگا وات ساعت به ظرفیت تولید انرژی برق استان افزوده می شود.

سد و نیروگاه برق آبی سردشت با اختصاص دو هزارو 550 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و درمدت 60 ماه احداث می شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در مراسم آغاز کارهای اجرایی این سد با اشاره به اینکه سد سردشت بعد از سد بوکان دومین سد پر استان خواهد بود افزود: این سد علاوه بر ذخیره سازی آب، زیر پوشش قراردادن 14 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه در اشتغالزایی و استقرار صنایع مرتبط با آبزی پروری و گردشگری نقش بسزایی خواهد داشت.

محمد باقر داریانی به سدهای در حال احداث و به بهره برداری رسیده در استان اشاره کرد و گفت: با این شتابی که در بخش مهار آبهای سطحی و سد سازی در استان شکل گرفته به اهداف پیش بینی شده در برنامه چشم اند از توسعه استان در حوزه آب خواهیم رسید.

خضر کاک درویشی فرماندار سردشت نیز در این مراسم احداث سد سردشت را از آرزوهای دیرینه مردم منطقه عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر در جهت توسعه و آبادانی شهرستان سردشت سرمایه گذاریهای چشمگیری در حوزه های مختلف عمرانی، تولیدی، صنعتی و آموزشی انجام گرفته و حال با اجرای چنین طرحهای زیربنایی بزرگ روند توسعه آن شتاب می گیرد.

ملا سلام امینی امام جماعت سردشت نیز در این مراسم با بیان اینکه سردشت دیگر منطقه محرومی نیست گفت: با سرمایه گذاریهای انجام گرفته در شهرستان و خدمات گسترده دولت در عمران و احداث زیرساختهای رفاهی و درمانی چهره محرومیت از منطقه رفع شده است.

همچنین امروزمعاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرحهای عمرانی در شهر مرزی سرو نیز بازدید کرد.

وی در این بازدید آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمران شهری، شامل طرح جامع شهر سرو، محل احداث پایانه حمل و نقل، فضای ورزشی و پایانه مرزی سرو بازدید را بررسی کرد.

پایانه مرزی سرو با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در زمینی به مساحت سه هکتار در مرز ایران و ترکیه احداث می شود.

این پایانه شامل سالن تجاری، سالن مسافری، انبار و فضای اداری است و برای ساخت آن 12 میلیارد ریال هزینه می شود.