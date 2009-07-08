فراخوان چهارمین کنگره سراسری شعر رضوی

علی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: چهارمین کنگره سراسری شعر رضوی امسال نیز در کرمان برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در این کنگره می توانند آثار خود را به دبیرخانه کنگره در کرمان ارسال کنند.

وی بیان کرد: چهارمین کنگره سراسری شعر رضوی با موضوع شعر، پیرامون زندگی و ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

محبان با بیان اینکه این کنگره سوم تا پنجم آبان ماه سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این کنگره با هدف اشاعه ترویج فرهنگ منور رضوی در زمینه سیره، شخصیت و معارف حضرت امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در این کنگره باید حداکثر سه اثر از اشعار خود را در قالب آزاد و به صورت تایپ شده یک روی برگه تا 31 شهریورماه سال جاری، به نشانی کرمان خیابان ابوحامد، ساختمان مرکزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.