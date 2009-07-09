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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

اعطای وام به 1876 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد ساری

اعطای وام به 1876 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد ساری

ساری - خبرگزاری مهر: از سوی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساری به هزار و 876 دانشجوی این دانشگاه در سال 87 وام قرض الحسنه شهریه، ازدواج و مسکن پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری صبح پنجشنبه در جلسه شورای رفاه دانشگاه در ساری اظهار داشت: این وامها به صورت وام شهریه با باز پرداخت کوتاه مدت به تعداد 993 فقره، میان مدت 627 فقره، بلند مدت 256 فقره با بازپرداخت فراغت از تحصیل پرداخت شد.

سید محمد امری مبلغ وام پرداخت شده به دانشجویان طی سال 87 را هفت میلیارد و 618 میلیون و 458 هزار و 742 ریال اعلام کرد و با اشاره به مساعدت ویژه برای پرداخت شهریه دانشجویان خاطرنشان کرد: طی سال گذشته تعداد چهار هزار و 453 فقره تقسیط شهریه به ارزش بیش از 12 میلیارد ریال صورت گرفته است.

رئیس صندوق رفاه واحد ساری اظهار امیدواری کرد که با پرداخت به موقع اقساط از سوی دانشجویان زمینه ارائه خدمت بهتر و مناسب تر به سایر دانشجویان نیز فراهم شود.

هم اکنون هفت هزار و 800 دانشجو در 73 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این واحد دانشگاهی تحصیل می کنند.

کد مطلب 908954

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