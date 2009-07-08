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۱۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

شهردار شیراز:

30 میلیارد ریال برای نهضت آسفالت در شیراز هزینه شد

30 میلیارد ریال برای نهضت آسفالت در شیراز هزینه شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مهران اعتمادی از هزینه اعتباری معادل 30 میلیارد ریال در راستای اجرای طرح "نهضت آسفالت" در کلانشهر شیراز تا به امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی بعداز ظهر چهارشنبه در حاشیه حضور در مرکز 137 شهرداری شیراز در جمع خبرنگاران گفت: بیشترین درخواستهای ارائه شده به مرکز 137 شهرداری، در مورد آسفالت، تسطیح و بهسازی معابر بوده که در این رابطه طرح " نهضت آسفالت" با اعتباری حدود 60 میلیارد ریال در سطح مناطق 9 گانه شیراز در دست انجام قرار گرفته است.

وی گفت: در این راستا تاکنون بالغ بر 30 میلیارد ریال برای اجرای طرح هزینه شده که شامل زیرسازی و آماده سازی معابر جهت آسفالت و ... است.

شهردار شیراز همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح بیش از 30 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی همزمان با عید بزرگ مبعث پیامبر مکرم اسلام (ص) خبر داد و گفت: همزمان با 27 رجب به مناسبت عید مبعث، تعداد 35 پروژه در زمینه های مختلف عمرانی، فرهنگی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.

اعتمادی با اشاره به برخی از پروژه های مهم مذکور عنوان کرد: با توجه به برنامه نهایی شهرداری مبنی بر تردد آسان خودروها از پل معالی آباد تا پل سردخانه بدون برخورد با چراغ های راهنمایی، پل و تقاطع در دو محور ساحلی شمالی و جنوبی دستیابی به این مهم را فراهم می کند که بهره برداری از آن همزمان با عید مبعث آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر تنوع و گوناگونی پروژه ها نیز اضافه کرد: چندین پارک در سطح محلات، دو المان شهری در زمینه تاسیسات و زیباسازی و ... از دیگر پروژه های در نظر گرفته شده جهت افتتاح در این روز به شمار می آید.

کد مطلب 908980

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