ابراز نگرانی دیر هنگام مون درباره جاسوسی رژیم اسرائیل از لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، "بان کی مون" در این باره اظهار داشت: کشف این شبکه های جاسوسی آتش بس شکننده میان لبنان و رژیم صهیونیستی در مرزهای مشترک را تهدید می کند.

وی با اشاره به قطعنامه 1701 شورای امنیت درباره مسائل لبنان، اظهار داشت: با توجه به اینکه نیروهای ارتش اسرائیل به عبور و مرور جاسوس ها از لبنان به سرزمین های اشغالی همکاری داشته اند، آتش بس بیش از پیش در خطر قرار گرفته است.

"بان کی مون" خواستار ایجاد توافقی پایدار در زمینه آتش بس میان رژیم صهیونیستی ولبنان شد.

وی افزود: در صدد هستیم با همکاری دو طرفه لبنان و اسرائیل با نیروهای "یونیفل" وابسته به سازمان ملل، خط آبی را در مرزها تعیین کنیم.