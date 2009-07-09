اجرای طرح مبلمان روستایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد مسکن مازندران در تنکابن افزود: این طرح برای نخستین بار توسط استان مازندران به صورت پایلوت اجرا می شود.

سید مجید هاشمی اعلام کرد: طرح مبلمان روستایی نخستین بار در کشور در مازندران اجرا می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: روستاهای تحت پوشش طرح هادی مشمول این طرح هستند و مبلمان روستاها با اولویت روستاهای دارای طرح هادی هستند.

به گفته هاشمی، برای توسعه طرح مبلمان روستایی علاوه بر نصب شبکه روشنایی در معابر و ایجاد سطل زباله در پیاده روها، فضای سبز نیز در روستاها ایجاد می شود.

مازندران دارای بیش از سه هزار روستا بوده که حدود نیمی از این روستاها دارای طرح هادی مصوب هستند.