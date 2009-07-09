95 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلانی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ضیاء فیض پور صبح پنجشنبه در بازدید از باغات چای شرق گیلان اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان محصول 320 میلیارد ریال است.
وی عنوان کرد: از این میزان برگ سبز چای خریداری شده 19.5 درصد برگ سبز درجه یک و بقیه برگ سبز چای درجه دو بوده است.
مدیرکل تعاون روستایی گیلان همچنین با اعلام اینکه مطالبالت چایکاران افزون بر 260 میلیارد ریال پرداخت شده است، ادامه داد: در هفته جاری یا حداکثر هفته آتی بقیه مطالبات آنان در حسابشان کار سازی می شود.
فیض پور یادآورشد: در حال حاضر 122 مرکز خرید در قالب کارخانه چایسازی مشغول خرید برگ سبز چای از کشاورزان هستند.
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