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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

95 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلانی خریداری شد

95 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلانی خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون روستایی استان گیلان از خرید 95 هزار تن برگ سبز چای از آغاز دوره خرید تضمینی برگ سبز چای تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ضیاء فیض پور صبح پنجشنبه در بازدید از باغات چای شرق گیلان اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان محصول 320 میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: از این میزان برگ سبز چای خریداری شده 19.5 درصد برگ سبز درجه یک و بقیه برگ سبز چای درجه دو بوده است.

مدیرکل تعاون روستایی گیلان همچنین با اعلام اینکه مطالبالت چایکاران افزون بر 260 میلیارد ریال پرداخت شده است، ادامه داد: در هفته جاری یا حداکثر هفته آتی بقیه مطالبات آنان در حسابشان کار سازی می شود.

فیض پور یادآورشد: در حال حاضر 122 مرکز خرید در قالب کارخانه چایسازی مشغول خرید برگ سبز چای از کشاورزان هستند.

کد مطلب 908990

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