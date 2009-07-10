به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام آمادگی فدراسیون والیبال بلغارستان برای میزبانی از اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال، رایزنیهای انجام شده با صربستانیها و کمکهای یوتسا ستکوویچ در این زمینه هم به نتیجه رسید تا پس از لغو سفر تیم ملی به کرهجنوبی و شرکت در تورنمنت بینالمللی بوسان، بازیکنان این تیم دو اردوی اروپایی در پیش داشته باشند.
تیم ملی والیبال ایران که باید برای شرکت در مسابقات زیرگروه جام جهانی 2010 ایتالیا آماده شود 26 تیرماه راهی بلغارستان میشود تا طی 8 روز اقامت در شهر "ساموکوف" واقع در 50 کیلومتری صوفیه، برگزار کننده 4 دیدار تدارکاتی باشد.
ملیپوشان اعزامی به بلغارستان پس از پایان اردوی برون مرزی در این کشور بلافاصله با اتوبوس راهی بلگراد میشوند تا طبق برنامهریزیهای انجام شده 4 دیدار هم در این شهر انجام دهند.
امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان، ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: دعوتنامه رسمی صربستانیها را دریافت کردهایم و بزودی دعوتنامه رسمی بلغارستان هم به دستمان میرسد. در مجموع اینکه سفر به این دو کشور قطعی است.
تیم ملی والیبال 12 مردادماه به ایران باز میگردد تا تمرینات خود را برای رویارویی با تیمهای کرهجنوبی، ژاپن و قزاقستان در تهران پیگیری کند. این تیمها حریفان تیم ملی ایران در آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا هستند. این رقابتها 6 تا 8 شهریورماه در ژاپن برگزار میشود.
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