به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام آمادگی فدراسیون والیبال بلغارستان برای میزبانی از اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال، رایزنی‎های انجام شده با صربستانی‎ها و کمک‎های یوتسا ست‌کوویچ در این زمینه هم به نتیجه رسید تا پس از لغو سفر تیم ملی به کره‏جنوبی و شرکت در تورنمنت بین‎المللی بوسان، بازیکنان این تیم دو اردوی اروپایی در پیش داشته باشند.

تیم ملی والیبال ایران که باید برای شرکت در مسابقات زیرگروه جام جهانی 2010 ایتالیا آماده شود 26 تیرماه راهی بلغارستان می‌شود تا طی 8 روز اقامت در شهر "ساموکوف" واقع در 50 کیلومتری صوفیه، برگزار کننده 4 دیدار تدارکاتی باشد.

ملی‌‍پوشان اعزامی به بلغارستان پس از پایان اردوی برون مرزی در این کشور بلافاصله با اتوبوس راهی بلگراد می‌شوند تا طبق برنامه‎ریزی‎های انجام شده 4 دیدار هم در این شهر انجام دهند.

امیر خوش‎خبر، سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان، ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: دعوتنامه رسمی صربستانی‎ها را دریافت کرده‎ایم و بزودی دعوتنامه رسمی بلغارستان هم به دستمان می‎رسد. در مجموع اینکه سفر به این دو کشور قطعی است.

تیم ملی والیبال 12 مردادماه به ایران باز می‌‎گردد تا تمرینات خود را برای رویارویی با تیم‎های کره‎جنوبی، ژاپن و قزاقستان در تهران پیگیری کند. این تیم‏ها حریفان تیم ملی ایران در آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا هستند. این رقابت‎ها 6 تا 8 شهریورماه در ژاپن برگزار می‌شود.