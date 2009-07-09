زمین احداث 7 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، اسماعیل نیلچیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری تعاون مازندران در هتل رامسر افزود: در حال حاضر پنج هزار و 400 واحد مسکونی مسکن مهر استان در حال ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 100 واحد مسکونی طرح مسکن مهر مازندران در هفته دولت در استان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تعاون مازندران در ادامه با تاکید بر تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای تهیه شده زمین، عنوان کرد: فرمانداران و شهرداران تعامل بیشتری با سازندگان طرحهای مسکن مهر در شهرستانها داشته باشند.

نیلیچان با بیان اینکه توانمندسازی و جدی گرفتن آموزشهای تعاونی برنامه امسال اداره کل برای کارکنان و تعاونی هاست، یادآور شد: فرهنگ تعاون باید در بین آحاد جامعه رواج پیدا کند.

وی اظهار داشت: ترویج تعاون، اشتغالزایی، کاورزی دانش آموختگان دانشگاه ها و اجرای دقیق طرحهای مسکن مهر ماموریت و برنامه اصلی تعاون در سال جاری است.

بیش از 200 هزار نفر متقاضی بهره مندی از تسهیلات طرح مسکن مهر در مازندران شدند.