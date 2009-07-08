استعفای معاون وزیر خارجه انگلیس/ تشدید بحران در دولت براون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ملک براون" 53 ساله گفت که به دلایل شخصی و خانوادگی پس از دو سال فعالیت در سمت معاون وزیر خارجه کابینه براون از سمت خود استعفا خواهد داد.

وی گفت: تصمیم وی برای استعفا چیزی نیست که به دلایل سیاسی اتخاذ شده باشد.

وی زمانی که "کوفی عنان" به عنوان دبیر کل سازمان ملل فعالیت می کرد، از آوریل سال 2006 تا دسامبر همان سال سمت معاونت دبیر کل سازمان ملل را برعهده داشت.

هم اکنون وزرای دولت انگلیس با مشاهده ضعف دولت براون یکی پس از دیگری استعفا می دهند و بحران شدید سیاسی در این دولت موج می زند.

بحران اقتصادی جهانی و دنباله روی از سیاستهای آمریکا در دوران جرج بوش رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در حمله به عراق، از مسائلی هستند که پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری انگلیس را که کمتر از 12 ماه دیگر برگزار خواهد شد، به چالش کشیده اند.