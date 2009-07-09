باند جعل اسناد دولتی در استانهای شمالی متلاشی شد‌

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، قنبر حبشی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این باند با جعل 100 فقره سند زمین، اراضی کشاورزی و موقوفی کوهپایه‌ای استانهای شمالی کشور را خریداری و مبادرت به فروش می ‌کردند.

وی اظهار داشت: این باند دو نفره که اهل بهشهر و تبریز بودند تاکنون به 10 فقره سرقت، قتل، قاچاق عمده مواد مخدر و اشیا عتیقه اعتراف کردند.

حبشی خاطرنشان کرد: از این افراد سه میلیارد تومان چک به صورت حامل، مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: از 100 فقره سند جعل زمین 71 مورد مربوط به استان مازندران است که بیش از یک میلیارد تومان ارزش داشته است.

فرمانده انتظامی تنکابن همچنین از دستگیری چهار سارق خودرو در شهرهای عباس آباد، نشتارود و تنکابن خبر داد و اظهار داشت: این افراد که از سارقان سابقه‌دار بودند با شرارت اقدام به مجروح کردن رانندگان خودرو می‌کردند و سپس از محل متواری می‌شدند که با تلاش ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.