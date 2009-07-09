پرداخت 700 میلیون تومان غرامت به دامداران خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا طوسی صبح پنجشنبه در نشست خبری هفته اطلاع رسانی بیماریهای مشترک انسان و دام افزود: اداره دامپزشکی استان غرامت بیش از 300 دام را که سال 87 به بیماری بروسلوز دچار شدند، پرداخت کرد و این مبالغ تقریبا برابر با 75 درصد از قیمت یک دام سالم بود.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامپزشکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دو هزار و 500 بیمار مبتلا تحت درمان واحدهای بهداشتی قرار گرفتند که تهیه و توزیع محتوای آموزشی جهت افزایش و آگاهی سطح عمومی جامعه، سطح بهداشت محیط و فرآورده های غذایی و بهداشت مواد لبنی و فرآورده های سنتی در اولویت کاری سازمان دامپزشکی قرار دارد.

طوسی افزود: 50 درصد از بیماری های مشترک انسان و دام شامل تب مالت، سالک روستایی، آنفلوآنزای خوکی و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به انسان منتقل می شود که اهمیت شیوع این بیماریها به دلیل ضعف دامپروری است.

وی به بیماری تب کریمه کنگو اشاره کرد و اظهار داشت: این بیماری ویروسی از طریق خون گوشت تازه به وسیله زخم دست و یا از طریق کنه های آلوده بر روی بدن دام و زخم دست انسان منتقل می شود، بنابراین توصیه می شود در ابتدا گوشت تازه، به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامپزشکی خراسان رضوی تاکید کرد: دامپزشکی استان در این زمینه نظارت کامل را از طریق مبارزه دامی از ابتدای پرورش دام تا زمان رسیدن گوشت به دست مصرف کننده انجام دهد اما قسمت اعظم پیگیری و تامین سلامتی بر عهده مردم است و سازمان دامپزشکی فقط می تواند 15 تا 20 درصد عملیات بهداشت را انجام دهد.

طوسی درباره بیماری آنفلوآنزای خوکی نیز افزود: تاکنون فقط یک مورد از بیماری از طریق پروازهای خارجی در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران شناسایی شد که مورد درمان قرار گرفت و طبق دستورالعمل اجرایی کلیه فرودگاه های بین المللی کشور از جمله فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد توسط پایگاه مراقبت مرزی و تشدید تدابیر بهداشتی و افزایش پرسنل شبانه روزی از ورود بیماری پیشگیری می کند.

وی گفت: تاکنون 40 نمونه آزمایشی مشکوک به آنفلوآنزای از پروازهای خارجی به کشور انجام شده است که نتایج نمونه به تهران فرستاده شد و تمامی این موارد منفی اعلام شد.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامپزشکی خراسان رضوی درباره حضور حجاج در عربستان افزود: افراد بالای 65 سال، کودکان زیر پنج سال و زنان باردار باید بحث بهداشت فردی را به صورت جدی پیگیری کنند و با استفاده از ماسک، شست و شوی دستها و عدم تماس با فرد مشکوک به علائم تب، گلودرد، سرفه و سردرد از این بیماری پیشگیری کنند.