اعزام تیم اسکواش مازندران به مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید اسماعیل احمدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات از روز 22 تیرماه سال جاری به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تنها دو سال از راه اندازی هیئت اسکواش مازندران می گذرد، خاطرنشان کرد: هیئت نوپای اسکواش در کلیه مسابقات تقویم فدراسیون اسکواش کشور شرکت می کند.

احمدی با بیان اینکه 10 تیم از استانهای مختلف در این مسابقات حضور دارند، بیان کرد: این رقابتهای در دو گروه پنج تیمی برگزار می شود و از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

به گفته وی مازندران در گروه دو با تیمهای کیش، مرکزی، یزد (ب) و اصفهان رقابت خواهد کرد.

وی افزود: این مسابقات به صورت انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت اسکواش مازندران در خصوص نفرات این تیم گفت: مهدی عباسی، نیما تاری، سرافراز هاشم خانی و رحیم مومنی نفرات تیم مازندران را تشکیل می دهند.