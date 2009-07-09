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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

علیرضا بیگی:

مشکل سوخت بازرگانان ترک حل می شود

مشکل سوخت بازرگانان ترک حل می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی از حل مشکل سوخت بازرگانان ترکیه ای شاغل در ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای اتاق بازرگانی وان ترکیه با وی افزود: رابطه بین اتاق بازرگانی تبریز - وان بسیار مهم و ارزشمند است و ما برای تداوم این ارتباط سعی در حل مشکل سوخت بازرگانان ترکیه ای خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی خواستار بسط و گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور شد.

وی روابط دو طرف را پر اهمیت و استراتژیک دانست و گفت: کشور ترکیه به رغم هم مرز نبودن با این استان 50 درصد تبادلات تجاری و اقتصادی خود با ایران را از طریق آذربایجان شرقی انجام می دهد.

بیگی ادامه داد: امید است در سایه همکاری اتاقهای بازرگانی این دو استان، حجم تبادلات تجاری از 10میلیارد دلار کنونی در سال به 20 میلیارد دلار در آینده افزایش یابد و تبریز و وان در کنار یکدیگر حرکت سودبخشی برای تجار یکدیگر تجربه کنند.

"ظاهرکانداش اوغلو" رئیس اتاق بازرگانی وان ترکیه نیز با اشاره به علاقمندی ترکیه برای ارتباط و همکاری نزدیک با تبریز و خوی و ارومیه، اظهار داشت: ورود کالاهای تولیدی بدون گمرگ به ایران از جمله مواد غذایی، کشاورزی و صنعتی از اهم تصمیمات اخیر بوده که برای ایران امتیازاتی به همراه خواهد داشت.

رییس بازرگانی وان ترکیه اظهار داشت: امیدواریم تجار و بازرگانان هر دو کشور در کشور همسایه شان با مشکلی روبه رو نشوند و تمام مرزها تا آخر باز شود.

وی در خصوص مشکلات تجار ترکیه ای خاطرنشان کرد: بازگشایی مرز زمینی و سوختگیری در ایران از اهم مشکلات تجار ترکیه ای است که امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته به زودی این مشکلات حل شود.

کد مطلب 909017

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