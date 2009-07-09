مشکل سوخت بازرگانان ترک حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای اتاق بازرگانی وان ترکیه با وی افزود: رابطه بین اتاق بازرگانی تبریز - وان بسیار مهم و ارزشمند است و ما برای تداوم این ارتباط سعی در حل مشکل سوخت بازرگانان ترکیه ای خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی خواستار بسط و گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور شد.

وی روابط دو طرف را پر اهمیت و استراتژیک دانست و گفت: کشور ترکیه به رغم هم مرز نبودن با این استان 50 درصد تبادلات تجاری و اقتصادی خود با ایران را از طریق آذربایجان شرقی انجام می دهد .

بیگی ادامه داد: امید است در سایه همکاری اتاقهای بازرگانی این دو استان، حجم تبادلات تجاری از 10 میلیارد دلار کنونی در سال به 20 میلیارد دلار در آینده افزایش یابد و تبریز و وان در کنار یکدیگر حرکت سودبخشی برای تجار یکدیگر تجربه کنند .

"ظاهرکانداش اوغلو" رئیس اتاق بازرگانی وان ترکیه نیز با اشاره به علاقمندی ترکیه برای ارتباط و همکاری نزدیک با تبریز و خوی و ارومیه، اظهار داشت: ورود کالاهای تولیدی بدون گمرگ به ایران از جمله مواد غذایی، کشاورزی و صنعتی از اهم تصمیمات اخیر بوده که برای ایران امتیازاتی به همراه خواهد داشت.

رییس بازرگانی وان ترکیه اظهار داشت: امیدواریم تجار و بازرگانان هر دو کشور در کشور همسایه شان با مشکلی روبه رو نشوند و تمام مرزها تا آخر باز شود.

وی در خصوص مشکلات تجار ترکیه ای خاطرنشان کرد: بازگشایی مرز زمینی و سوختگیری در ایران از اهم مشکلات تجار ترکیه ای است که امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته به زودی این مشکلات حل شود.