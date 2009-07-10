اخبار کوتاه ورزشی استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرپرست باشگاه شهرداری بندرانزلی با اشاره به نامه هفته گذشته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که در آن آمده بود: تیم دسته دومی شهرداری بندرانزلی به دلیل پرداخت نکردن مطالبات شش نفر از بازیکنان و کادر فنی این تیم تا اطلاع بعدی از هرگونه فعالیت تعلیق شده است و تا پرداخت مطالبات شاکیان اجازه عقد قرارداد ندارد، گفت: مطالبات هر شش بازیکن و کادر فنی تا پایان اردیبهشت ماه به صورت کامل پرداخت و تسویه شده که صبح امروز با ارسال نامه و رسید مطالبات پرداخت شده به فدراسیون خواستار رفع تعلیق شده ایم.

میرزاجانی با مثبت ارزیابی کردن و ضعیت تیم فوتبال شهرداری بندرانزلی، ادامه داد: هفته آینده در جلسه ای درباره برنامه های فصل جدید این تیم گفتگو و تصمیم گیری خواهیم کرد.

سه فوتبالیست گیلانی به همراه تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال کشور در آلمان اردو می زنند

مهرگان گلبرگ، صادق پور محمد دوست و حسین گوهری از تیم فوتبال داماش گیلان که به همراه 21 فوتبالیست دیگر از سایر استانها از امروز در مرحله ششم اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال کشور در تهران حضور یافتند برای برپایی اردویی یک هفته ای امروز عازم آلمان می شوند.

تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال کشور خود را برای شرکت در رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان که آبان ماه امسال در آفریقای جنوبی برگزارمی شود، آماده می کند.

سومین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان گیلان با انجام دو دیدار پیگیری شد

در این دیدارها تیم بیمه ایران 60 بر 47 ادیب صابر رشت را برد و لنگرود 47 بر 37 مقابل تیم لشت نشا پیروز شد. هفتمین روز این رقابتها فردا پیگیری می شود. در سومین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان گیلان 13 تیم حضور دارند.

یک گیلانی دراردوی تیم ملی دوی جانبازان راه یافت

دونده گیلانی در اردوی تیم ملی دوی جانبازان و معلولان ایران برای شرکت در رقابتهای جوانان جهان حضور یافت.

محمد بررنگی که اوایل تیرماه امسال به همراه تیم ملی 17 نفره جانبازان و معلولان و کم بینایان ایران توانسته بود در دوی صد متر کلاس اف 46 با رکورد 10 و 72 صدم امتیاز رکورد معادل پاراالمپیک را بزند و به نشان طلای این رقابتها دست پیدا کند و در دوی 200 متر نیز نشان نقره را برای ایران به ارمغان آورد.

این ورزشکار گیلانی به دعوت مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان ایران به اردوی تیم ملی هفت نفره دوی کشور که به مدت یک هفته در تهران برگزار می شود حضور یافت تا 21 تیرماه برای شرکت در رقابتهای دوی نوجوانان جهان عازم سوئیس شود.