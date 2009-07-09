استان زنجان جز استانهای امن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح شامگاه چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: استان زنجان توانسته در بخش امنیتی جز استانهای موفق کشور باشد و این امر موجب توسعه این استان در بخشهای مختلف شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مامن و پناهگاه مظلوم و مظلومان است، یادآور شد: پرسنل نیروی انتظامی با تلاشهای شبانه روزی خود، موجب حفظ آسایش مردم شده است.



معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه مولفه هایی چون "تولید علم، ثروت و اقتصاد" به یک حاکمیت و سیستم اقتدار می بخشد، گفت: در جمهوری اسلامی این مردم هستند که در بین این مولفه ها حرف اول را می زنند.

سیاح در ادامه با اشاره به برخی حوادث در بعد از انتخابات گفت: برخی تلاش کردند با توسل به ترفند و دسیسه های مختلف، ایجاد درگیری و دامن زدن به اختلافات، مردم را در مقابل نیروی انتظامی قرار دهند که انعطاف پذیری و مردمی بودن این نیرو، مانع از این حربه و توطئه شده است.