دشمن در جبهه جنگ نرم علیه ایران توطئه چینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار احمدی مقدم شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان بااشاره به حوادث بعد از انتخابات دهم این حوادث را نمونه عینی و واضح "جنگ نرم" دنیای استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: متهم کردن مسئولان نظام به تقلب و دروغگویی و متزلزل ساختن باور عمومی نسبت به این انتخابات، کار زشت و ناپسندی بود که توسط برخی افراد انجام شد.

وی ادامه داد: در فرایند آنچه که در خصوص انتخابات دهم ریاست جمهوری رخ داد، عوامل خارجی از کشور سهم زیادی داشتند تا بلکه بتوانند در داخل کشور یارگیری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه دشمنان با استفاده از جنگ نرم، به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام، مایوس کردن مردم ، سرباز گیری در داخل ایران و نهایتا فروپاشی نظام و حاکمیت ارزشهای لیبرال دمکراسی غربی هستند، افزود: خوشبختانه دشمنان هیچ وقت برآورد صحیحی از داخل کشور ما ندارند و تمام سرمایه های خود را به میدان می آورند و ظرف چند روز همه را مصرف می کنند و بعد متوجه می شوند که برآوردشان صحیح نبوده است.



سردار احمدی مقدم، با بیان اینکه آنچه در تهدید نرم مطرح است مرعوب کردن و ایجاد تردید در بین آحاد جامعه است، افزود: دشمنان برای مقابله با این انقلاب و نظام هر آتشی که خواستند روشن کردند اما خداوند آن را خاموش کرد و نقشه هایشان را برملا و آشکار ساخت.

این مسئول گفت: دشمنان نظام در همین جریانات و حوادث اخیر فکر می کردند که می توانند از آب گل آلود ماهی گرفته و موج سواری کنند اما ورق به سرعت برگشت و چیزی جز روسیاهی برای آنها باقی نماند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادامه داد: برخی ها با ادعاهای بی پایه و اساس، شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کردند و قصد داشتند با دامن زدن به درگیری ها مردم را مایوس و ناامید کنند که خوشبختانه موفق نشدند.

سردار احمدی مقدم با تحلیل فضای انتخاباتی کشور و اشاره به وضعیت جغرافیای و پراکندگی آرا کاندیداهای ریاست جمهوری دور دهم یادآور شد: هر چقدر از طرف تهران به سمت شهرستانها دور می شدیم میزان گرایش آرا به احمدی نژاد بیشتر بود و در حالی که این در برخی مناطق خاص از تهران گرایش به سمت رقیب بود.

وی 30 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران را 30 سال پرفراز و نشیب دانست و تاکید کرد: ملت بزرگ ایران به رغم همه مشکلات و سنگ اندازی های دنیای شرق و غرب امروز با اقتدار در صحنه های مختلف در اوج و تعالی قرار دارد.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه توطئه و تحریم استکبار طی 30 سال همواره در مسیر حرکت نظام اسلامی ایران وجود داشته است، افزود: توطئه و تحریم همواره در عمر نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و این توطئه ها هنوز با گذشت سه دهه از عمر نظام وجود دارد.

وی با یادآوری جنگ هشت ساله تحمیلی کشور عراق بر ملت ایران، این جنگ را جنگ بین اتحاد بلوک شرق و غرب علیه ملت ایران عنوان کرده و افزود: برای اولین در تاریخ سیاسی جهان دو بلوک شرق و غرب در یک جبهه و علیه یک ملت متحد شدند که در آخر با شکست و اضمحلال در جبهه نظامی روبه رو شدند.

با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سرهنگ پاسدار "محسن حسنخانی" به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان معرفی و از سه سال خدمت سردار غلامحسین آقاگلزاده، فرمانده سابق این نیرو قدردانی شد.