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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

سینما سیپیده در تمامی سانسها "تهران انار ندارد" را نمایش می دهد

سینما سیپیده در تمامی سانسها "تهران انار ندارد" را نمایش می دهد

سینما سپیده 2 از 17 تیر ماه در تمام سانسها فیلم مستند بلند "نهران انار ندارد" ساخته مسعود بخشی را اکران می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، اکران عمومی این فیلم مستند از سوم تیر ماه به صورت تک سانس آغاز شده بود اما به دلیل استقیال مخاطبین از روز 17 تیر ماه سینما سپیده 2 در تمام سانسها این فیلم را به نمایش می گذارد.

همچنین سانس 17:30 مجموعه سینمایی پردیس زندگی نیز به سالن های نمایش دهنده مستند "تهران انار ندارد" اضافه شده است. این فیلم هم اکنون در سینماهای آزادی و مجموعه فرهنگی اسوه نیز به صورت تک سانس نمایش داده می شود.

"تهران انار ندارد" مستندی تجربی و بلند است که تاریخ اجتماعی 200 ساله شهر تهران را با رویکردی طنز به تصویر کشیده است. این فیلم به نوعی کمدی موزیکالی مستند و مفرح است که وجه کمدی آن بیشتر به گفتار طنز روی تصاویر آن برمی‌گردد.

این فیلم برنده چند جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده که از جمله آنها می‌توان به سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر، بهترین مستند شهید آوینی و فیلم برگزیده تماشاگران اولین جشنواره سینما حقیقت اشاره کرد.

کد مطلب 909027

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