نرخ بیکاری در مازندران امسال افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد نجفی تروجنی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح شرکت سامان نوین بهشهر با اشاره به اینکه در سه سال گذشته نرخ بیکاری طبق برنامه یک درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: عدم بهره برداری از واحدهای صنعتی در حال احداث به علت پرداخت نشدن تسهیلات بانکی در سال گذشته موجب افزایش نرخ بیکاری می شود.

وی با بیان اینکه سالانه در مازندران 32 هزار نفر به بیکاران مازندران اضافه می شود، خاطرنشان کرد:‌ در سال گذشته 33 هزار و 800 شغل در استان ایجاد شد که امسال نگرانی کاهش اشتغالزایی در استان وجود دارد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران بیان کرد:‌ علت افزایش نیروهای نیازمند شغل در سالهای اخیر، افزایش جمعیت در دهه 60 است.

وی به مصوبه هیئت وزیران برای رفع محدودیتهای صنایع بزرگ در مازندران اشاره کرد و یادآور شد: در برنامه توسعه سوم 175 میلیارد تومان سرمایه گذاری در مازندران صورت گرفت که این میزان در برنامه چهارم به هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است.

نجفی با عنوان اینکه عقب افتادگی صنعتی مازندران با توجه ویژه دولت به زودی جبران خواهد شد، یادآور شد: میزان اشتغال مازندرانی ها در بخش صنعت در برنامه سوم 180 هزار نفر بوده که این تعداد در حال حاضر به 385 هزار نفر رسیده است.

وی در خصوص تزریق تسهیلات بانکی به بخش صنعت گفت: این تسهیلات به افراد دارای تخصص و سابقه کار پرداخت شود.

به گفته وی، سهم منابع مالی در نظر گرفته شده برای مازندران از سوی دولت در سالهای اخیر و در برنامه سال آینده عقب افتادگی استان را تا حدودی جبران کرده است.