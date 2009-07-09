توسعه شهر قزوین نیازمند همکاری تمامی ارگانها و نهادهاست

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه بررسی و تصویب 20 پروژه شاخص و ویژه برای شهر قزوین اظهار داشت: چشم انداز شهر قزوین براساس محورهای تاریخی، فرهنگی، بازرگانی و دانشگاهی طراحی شده است.
وی ادامه داد: در این راستا با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و متخصصان شهر، 18 طرح پیشنهادی پس از پالایش 55 پروژه استخراج شده است و با برگزاری این جلسات و استفاده از نظر متخصصان 20 پروژه شاخص برای شهر قزوین تعریف می شود.
شهردار قزوین افزود: در این خصوص از اکثر ارگانها، متخصصان و بخش خصوصی دعوت کردیم تا با حضور در جلسه، شهرداری را برای دستیابی اهداف یاری کنند.
وی بیان کرد: از مجموع دیدگاه ها و طرحهای مدیران شهری، مدیریت متحد شکل میگیرد و اگر تنها برای شهرداری برنامه تدوین کنیم قزوین هیچگاه به توسعه لازم نمیرسیم.
شهردار قزوین خاطرنشان کرد: طرحهای پیشنهادی برای مبحث قزوین 20+ شامل ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ـ فرهنگی و توریستی، ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری، ایجاد تأسیسات حفاظتی شهر، ایجاد تأسیسات درآمدزا، برنامهریزی توسعه شهری، بهبود عبور و مرور شهری و بهبود محیط شهری است.
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