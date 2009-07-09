وزیر خارجه فرانسه با مسئولان حزب الله دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: برنار کوشنر که عصر امروز پنجشنبه وارد بیروت می شود، علاوه بر دیدارش با مسئولان لبنانی با مسئولان جنبش حزب الله نیز دیدار خواهد کرد.

قرار است وزیر خارجه فرانسه با فوزی صلوخ همتای لبنانی خود، سپس با میشل سلیمان رئیس جمهوری و فواد سنیوره نخست وزیر موقت و همچنین با سعد الحریری مامور به تشکیل کابینه جدید در لبنان و سرانجام با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور دیدار کند.

وزیر خارجه فرانسه در پایان دیدارش از بیروت روزشنبه در فرودگاه بین المللی این شهر کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.

درحالی وزیر برنار کوشنر امروز وارد بیروت می شود که طی روزهای اخیر اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان نیز در دمشق با مقامات سوری و در بیروت با مقامات لبنانی مذاکراتی انجام داد.