ابومازن وضع هرگونه پیش شرط را از سوی رژیم اسرائیل رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، محمود عباس روز گذشته در بلگراد اعلام کرد که طرف اسرائیلی از وضع شروط و همچنین پیش شرط هایی در روند صلح خاورمیانه صحبت می کند که باید گفت: طرف فلسطینی هرگز این پیش شرط ها را قبول نخواهد کرد همچنانکه ما فلسطینی ها هیچ گونه پیش شرطی وضع نکردیم.

وی افزود: طرف فلسطینی تنها از شروط نقشه راه سخن می گوید که دوطرف باید به آن متعهد باشند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خاطر نشان کرد : طرف فلسطینی به همه شرط های مربوط به نقشه راه پایبند بوده است و این درحالی است که اسرائیل احداث شهرک ها را متوقف نکرده است.

ابومازن خاطر نشان کرد : طرف اسرائیلی همچنین اصل تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی را نیز به رسمیت نشناخته است.