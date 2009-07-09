شهرداری به تنهایی قادر به اجرا و اتمام کمربند شمالی ساری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با ساخت کمربندی شمالی در ساری گفت: از وزارت راه استمداد می طلبیم تا به کمک مرکز استان بشتابد.

وی گفت: راه محور ارتباطات، توسعه و تعاملات شهری است و باید در این راستا سرمایه گذاری صورت گیرد.

رئیس شورای شهر ساری خاطرنشان کرد: پروژه کمربند شمالی ساری نزدیک به 650 میلیارد ریال هزینه در بردارد که 270میلیارد تومان در بخش تملکات، 250 میلیارد تومان در بخش احداث سه پل روگذر و حدود 130 میلیارد ریال بابت زیرسازی و آسفالت نیازمند بودجه است، این در حالیست که بودجه عمرانی شهرداری مرکز استان مازندران 200 میلیارد ریال است.

نقیبی عنوان کرد: شهرداری ساری با توجه به پروژه های کوتاه مدت و میان مدت شهری و فعالیتهای عمرانی به تنهایی قادر به اجرای این پروژه نیست و باید با ایجاد ساز وکارهای مناسب، نسبت به تسریع روند پروژه اقدام کرد.

وی افزود: مسئولان مرکز استان و اعضای شورای شهر انتظار دارند وزیر را ه که اعتقاد به تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام دارند، با اختصاص بودجه ای درخور توجه جهت اتمام پروژه کمربند شمالی، یاری گر مسئولان و مردم این استان باشند.

نائب رئیس شورای مازندران اظهار امیدواری کرد که با اتمام پروژه کمربندی شمالی از بار ترافیک شهر ساری کاسته شود.