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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

شهرداری به تنهایی قادر به اجرا و اتمام کمربند شمالی ساری نیست

شهرداری به تنهایی قادر به اجرا و اتمام کمربند شمالی ساری نیست

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر ساری با اشاره به اینکه اتمام کمربند شمالی مرکز استان مصوبه سفر دولت بوده است، گفت: شهرداری مرکز استان به تنهایی قادر به اجرای این پروژه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با ساخت کمربندی شمالی در ساری گفت: از وزارت راه استمداد می طلبیم تا به کمک مرکز استان بشتابد.

وی گفت: راه محور ارتباطات، توسعه و تعاملات شهری است و باید در این راستا سرمایه گذاری صورت گیرد.

رئیس شورای شهر ساری خاطرنشان کرد: پروژه کمربند شمالی ساری نزدیک به 650 میلیارد ریال هزینه در بردارد که 270میلیارد تومان در بخش تملکات، 250 میلیارد تومان در بخش احداث سه پل روگذر و حدود 130 میلیارد ریال بابت زیرسازی و آسفالت نیازمند بودجه است، این در حالیست که بودجه عمرانی شهرداری مرکز استان مازندران 200 میلیارد ریال است.

نقیبی عنوان کرد: شهرداری ساری با توجه به پروژه های کوتاه مدت و میان مدت شهری و فعالیتهای عمرانی به تنهایی قادر به اجرای این پروژه نیست و باید با ایجاد ساز وکارهای مناسب، نسبت به تسریع روند پروژه اقدام کرد.

وی افزود: مسئولان مرکز استان و اعضای شورای شهر انتظار دارند وزیر را ه که اعتقاد به تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام دارند، با اختصاص بودجه ای درخور توجه جهت اتمام پروژه کمربند شمالی، یاری گر مسئولان و مردم این استان باشند.

نائب رئیس شورای مازندران اظهار امیدواری کرد که با اتمام پروژه کمربندی شمالی از بار ترافیک شهر ساری کاسته شود.

کد مطلب 909047

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