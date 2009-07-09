دو انفجار در موصل 20 کشته و 60 زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق اعلام کردند که چهارشنبه شب یک خودروی بمبگذاری شده در روستای "قبه" در شمال شرق موصل منفجر شد که در نتیجه آن دستکم 19 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در این انفجار پنج باب منزل ویران شد و به 10 مغازه تجاری نیز خسارت وارد آمد.

در انفجار دوم نیز که به فاصله 10 دقیقه بعد از انفجار اول در نزدیکی یکی از مدارس ابتدایی در روستای قبه رخ داد، یک نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.

این انفجارها در حالی رخ می دهند که نظامیان آمریکایی 9 تیر از شهرها و روستاهای عراق عقب نشینی کرده و در پایگاه های نظامی خارج از شهرها مستقر شدند.

موصل که علاوه بر اعراب، اقلیت های مسیحی و کرد نیز در آن زندگی می کنند یکی از ناامن ترین شهرهای عراق به شمار می رود.