جابجایی 4 رکورد ملی/ کسب یک طلا و یک برنز توسط شناگران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز دور اول این رقابت ها که با حضور 150 شناگر از روز پنجشنبه در کرواسی آغاز شده است شناگران کشورمان در 5 ماده نخست به مصاف رقیبان رفتند که نتایج به دست آمده به شرح ذیل است:

در ماده 200 متر آزاد سعید آشتیانی ملی پوش شنای کشورمان با کسب رکورد 1.51.91 دقیق موفق شد ضمن کسب مدال طلا رکورد پیشین این ماده را (1.53.35 دقیقه) که متعلق به امین نوشادی بود به میزان یک ثانیه و 44 صدم ثانیه بهبود بخشد.

در ماده 50 متر آزاد 2 شناگر از کشورمان حضور داشتند که هر دو موفق به رکورد شکنی شدند، محمد بیداریان با زمان 22.64 ثانیه رکورد پیشین این ماده را که متعلق به خودش بود را به میزان 40 صدم ثانیه بهبود بخشید.

وی همچنین با این زمان به مدال نقره این ماده دست یافت. در همین ماده پاشا وحدتی نز با زمان 23.06 ثانیه رکورد پیشین این ماده را 8 صدم ثانیه بهبود بخشید و موفق به کسب مدال برنز و جایگاه سومی شد.

در ماده 100 متر مختلط انفرادی سعید آشتیانی با کسب رکورد 58.38 ثانیه چهارم شد و رکورد ملی این ماده را که متعلق به شاهین برادران بود، به میزان یک ثانیه و 45 صدم ثانیه بهبود بخشید.

در ماده 50 متر قورباغه محمد علیرضایی با زمان 28.72 ثانیه پنجم شد. در ماده 100 متر پروانه امین نوشادی با زمان 56.46 ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

مرحله دوم و پایانی این رقابت ها از ساعت 20 امشب به وقت تهران پیگیری می شود که طی آن شناگران کشورمان در مواد 200 متر مختلط انفرادی، 100 متر آزاد، 40 متر آزاد و 50 متر پروانه با حریفان خود به رقابت می پردازند.

تیم 5 نفره شنای ایران که خود را برای مسابقات جهانی رم ایتالیا (مردادماه) آماده می کند شامل محمد بیداریان، امین نوشادی، سعید آشتیانی، محمدعلیرضایی و پاشا وحدتی تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر پروکوترویچ سرمربی تیم ملی شنای کرواسی مشاور فنی تیم ملی و خشایار حضرتی مربی تیم ملی تمرینات مشترکی را با تیم ملی کرواسی پیگیری می کند.

مسابقات جهانی شنا طی روزهای یک تا 11 مرداد در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد.