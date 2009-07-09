نجات جان نیم میلیون مادر با سرمایه گذاری بر سلامت زنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت، 11 جولای 2009 برابر با 20 تیرماه جاری گفت: سرمایه گذاری بر سلامت زنان، به ویژه بهداشت باروری، نه تنها زندگی نیم میلیون مادر را در جهان نجات می دهد بلکه سالانه تقریبا 15 میلیارد دلار قابلیت تولید ایجاد خواهد کرد.

وی در این پیام می گوید: در بحبوحه بدترین بحران اقتصادی جهان طی نسل ها، ما باید موثرترین را ه را برای ادامه پیشرفت به سوی دستیابی به آرمان های توسعه هزاره پیدا کنیم. راه دیگری بهترازآنچه امسال روز جهانی جمعیت بر آن تاکید کرده وجود ندارد وآن سرمایه گذاری بر زنان ودختران است.

دربخش دیگری ازاین پیام آمده است: همانگونه که بودجه ها کمتر می شوند، بحران، پیشرفتی که به سختی در زمینه بهبود سلامت و کاهش فقر به دست آمده بود را مورد تهدید قرار می دهد. زمانی که در آمد خانوار رو به کاهش است امکان اینکه دختران ترک تحصیل کنند بیشتر است. وقتی سود کم شود، امکان اینکه زنان شغل و منابع درآمدی خود را ازدست دهند بیشتر است. هنگامیکه نظام سلامت صدمه ببیند، زنان در معرض خطر زایمان بدون خدمات نجات بخش زندگی خواهند بود. حتی قبل از بحران، در هر دقیقه یک مادر جان خود را به دلیل حاملگی و زایمان در تقریبا تمامی کشور های در حال توسعه ازدست می داد، جایی که بحران فعلی، زنان را در ورطه عمیق تر فقر انداخته است.

دبیر کل سازمان ملل در ادامه پیام خود آورده است: سرمایه گذاری بر تحصیل دختران بازده شناخته شده ای دارد. زمانی که دختران تحصیل کرده باشند امکان اینکه آنان درآمد های بیشتر داشته، شغل بهتری به دست آورند و کودکان کمتر و سالمتر داشته باشند و از زایمان سالمتری بهره ببرند، بیشتر است.

وی می گوید: سرمایه گذاری بر سلامت زنان، به ویژه بهداشت باروری، نه تنها زندگی نیم میلیون مادر را در جهان نجات می دهد بلکه سالانه تقریبا 15 میلیارد دلار قابلیت تولید ایجاد خواهد کرد. در حالیکه ما پانزدهمین سالگرد کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه را گرامی می داریم، اجازه دهید تلاش ها برای دستیابی به بهداشت باروری تا سال 2015 را تشدید نماییم.

در پایان این پیام بان کی مون آورده است: در این روز جهانی جمعیت، اینجانب تمامی تصمیم گیران را به این فرا می خوانم تا از توانایی زنان برای کسب درآمد حمایت کنند، دختران خود را به مدرسه بفرستند، اطلاعات و خدمات بهداشت باروری شامل تنظیم خانواده داوطلبانه را احراز نمایند. اجازه دهید به اتفاق حقوق زنان و دختران را ارتقا بخشیم و آنان را به عنوان اعضای بسیار مولد جامعه که دارای توان کمک به بهبود اقتصاد و رشد باشند، توانمند سازیم. نمی توان سرمایه گذاری بهتری دراین روز یا سایر روزها داشت.