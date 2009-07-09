یک بالگرد تاو 209 در کرمان تعمیر و عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امیر سرتیپ دوم پدرام خوشکار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوانیروز کرمان اظهار داشت: بالگرد تاو 209 با همت متخصصان داخلی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعمیر و آماده انجام عملیات شده است.

وی افزود: این بالگرد به دلیل پیچیدگی خاص در ساختار بیش از 20 سال با مشکل فنی مواجه بود و تنها به عنوان پرواز محدود مورد استفاده قرار می گرفت.

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمان افزود: طی 20 سال گذشته این بالگرد بارها توسط متخصصان داخلی مورد تعمیر قرار گرفت اما نتیجه لازم حاصل نشده بود.

امیر سرتیپ دوم خوشکار افزود: اواخر سال 87 متخصصان به این نتیجه رسیدند که باید سیستم کابل این بالگرد به کلی تعویض شود که هزینه ای حدود 800 میلیون تومان را در بر می گرفت.

وی عنوان کرد: به دلیل بالا بودن هزینه تعمیر اتاق فکری در هوانیروز تشکیل شد و با استفاده از نخبگان داخلی و خود باوری این افراد تنها در طول چهار ماه کار مداوم شامل هشت هزار ساعت کار این بالگرد تعمیر و به مرحله عملیاتی رسید.

وی افزود: صرفه جویی حاصل از این عملیات بالغ بر یک میلیارد تومان برآورد می شود و این بالگرد هم اکنون آماده انجام هرگونه عملیات در حوزه کاری خود است.