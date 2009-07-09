اعتبار لازم برای اتمام پروژه های نیمه تمام باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده صبح پنجشنبه در جمع کارکنان سازمان صنایع و معادن استان کرمان گفت: با توجه به لزوم اتمام پروژه های نیمه تمام در کرمان باید اعتبار لازم برای اتمام این پروژه ها اختصاص یابد.

وی بیان کرد: با توجه به زیاد بودن این پروژه ها که از سالهای گذشته شروع شده و تاکنون به اتمام نرسیده اند باید لیستی از این موارد تهیه شود و در نهایت با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی و میزان توجیه اقتصادی بودجه لازم برای اتمام این پروژه ها اختصاص یابد.

وی با تاکید بر اینکه استان کرمان بهشت معادن کشور محسوب می شود، افزود: با توجه به ظرفیتی که در استان کرمان از لحاظ وجود معادن وجود دارد باید برنامه ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت در راستای پیشرفت استان انجام شود.

دهمرده با اشاره به بروز برخی مشکلات در زمینه بهره برداری از معادن استان گفت: سازمان صنایع و معادن باید مستقیما در خصوص حل مشکل معادن در ارتباط با سایر ادرات دولتی از جمله محیط زیست وارد عمل شود و پیگیری لازم را انجام دهد.

وی با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به حوزه معادن استان افزود: جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معادن و صنایع استان ضروری است که در این راستا باید حمایت لازم و جذابیت برای جذب سرمایه انجام شود.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم جلوگیری از خام فروشی در استان کرمان گفت: باید جلوی خارج شدن مواد خام از استان گرفته شود و این مسئله باید با احداث کارخانه های متعدد در بخشهای مختلف انجام شود که نیاز به همت مسئولان و گذشت زمان دارد.

دهمرده در خصوص تامین اعتبار بنگاه های صنعتی مختلف نیز افزود: برخی بنگاه های راه اندازی شده با کمبود بودجه مواجه هستند که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد هر چند اعداد و ارقامی که از طریق بانکها در اختیار قرار می گیرد برای حل این مشکل کافی نیست اما باید از همین اعداد و ارقام نیز استفاده صحیح انجام شود.