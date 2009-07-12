چهار روستای کهنوج از آب آشامیدنی بهداشتی بی بهره اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هر چند که شهرستانهای جنوبی استان کرمان یکی از مناطق گرمسیر استان کرمان محسوب می شوند و به دلیل اشتغال این افراد به کشاورزی و دامپروری به آب احتیاج مبرم دارند اما 500 خانوار چهار روستای شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان آب مورد نیاز خود را از قنوات و چشمه های اطراف این روستاها که به طور متوسط 2 کیلومتر از محل سکونت آنها فاصله دارند، تامین می کنند.

مردم روستاهای " آب باد"، " آب خوره"، "علی زوران" و "آبشویه" با طی کردن راهی حدود 2 کیلومتر ظروف آب را بر روی سر حمل می کنند و به مصرف شرب می رسانند این درحالی است که این آب از چشمه ها و قنواتی تامین می شود که هیچ گونه نظارت بهداشتی روی آنها انجام نمی شود و این آب مورد استفاده شرب، شستشو و تامین آب احشام قرار می گیرد.

محرومیت شهرستانهای جنوب استان کرمان به دلیل بی توجهی سالهای متمادی به این مناطق روی داده است و هرچند ستاد راهبردی جنوب استان کرمان در سالهای اخیر به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است اما حجم محرومیت در این مناطق به حدی بالاست که به رغم اقدامات انجام شده همچنان شاهد وجود محرومیت در بخش های مختلف در 5 شهرستان جنوبی استان کرمان هستیم.

رئیس شورای اسلامی روستای آب باد با تاکید بر محرومیت شدید منطقه در این زمینه می گوید: در 4 روستای اطراف این قنات حدود 500 خانوار زندگی می کنند که برای تامین آب مورد نیاز به این محل مراجعه می کنند و برای انتقال آب کیلومترها آب را با قرار دادن ظروف روی سرشان طی می کنند.

عزیر الله صالحی افزود: در این زمینه پیگیری های لازم با دستگاههای مربوطه را انجام داده ایم اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: آب این قنوات از هیچ گونه استاندارد بهداشتی برخوردار نیست و عملا مورد استفاده اهالی این روستا در همه زمینه ها قرار می گیرد که در نهایت مشکلات بهداشتی را برای مردم این منطقه ایجاد خواهد کرد.

فرماندار کهنوج نیز با اشاره به کوهستانی بودن این مناطق گفت: برای حل مشکل این روستاها که در مناطق کوهستانی قرار گرفته اند چندین مرحله لوله گذاری انجام شده است و با استفاده از پمپ انتقال آب به مناطق نزدیک به این روستاها در دستور کار قرار دارد.

حسین مسلمی افزود: در سال جاری طرح مطالعاتی ساخت یک مجتمع آب آشامیدنی در نزدیکی این روستاها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در صورت مشخص شدن محل احداث این مجتمع آب آشامیدنی و همکاری اهالی این روستاها در راستای اختصاص زمین برای ساخت این مجتمع در سال 89 ساخت مجتمع آغاز خواهد شد.