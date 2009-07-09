ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت صبح پنجشنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر دولت به استان بوشهر افزود: پیگیری ‌ها و مکاتبات لازم برای پرداخت سهم سازمان تربیت‌ بدنی انجام شود تا این ورزشگاه هر چه زودتر به بهره ‌برداری برسد .

وی اظهار داشت: علاقمندان فوتبال در بوشهر فراوان هستند که جهت فراهم کردن نیازها و مطالبات ورزشی آنان ایجاد ورزشگاه جدید با گنجایش بیشتر ضروری است.

شفقت در ارتباط با واگذاری زمین به صاحبان صنوف آلاینده استان نیز گفت: مسکن و شهرسازی، سازمان بازرگانی، مجمع امور صنفی و امور اقتصادی استانداری حداکثر تا 20 روز آینده موضوع را بررسی و واگذاری انتقال را انجام دهند.

استاندار بوشهر افزود: برای صدور مجوز تامین اعتبار خرید توافقی زمین، اداره تعاون در شهرهای بوشهر، گناوه و برازجان که مشکل واگذاری زمین وجود دارد تعداد واجدان شرایط که سهم 10 میلیون ریالی را پرداخت کرده ‌اند را به سازمان مسکن معرفی کند تا بر اساس آن نسبت به تأمین زمین مورد نیاز اقدام کند.

وی با تأکید بر هماهنگی سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی برای مطالعه و تهیه طرح جامع خرما گفت: سازمان بازرگانی برای اصلاح آیین ‌نامه تعاونی مرزنشینان و معافیت مالیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیگیری و مکتبات لازم را با معاون اجرایی رئیس ‌جمهور انجام دهد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه جهت تسریع در اجرای پروژه راه ‌آهن شیراز - بوشهر - عسلویه در پایانه آن طرحی جامع باید تدوین شود، گفت: ‌در این پایانه باید کلیه کاربری ‌ها شامل فضای سبز، تجاری ، تفریحی و ... دیده شده و همچنین مشکل حقوقی زمین واگذار شده به میزان 322 هکتار حداکثر تا پایان شهریورماه حل شود.

وی افزود: اداره کل راه و ترابری برای تسریع در انجام مطالعات مقدماتی احداث راه ‌آهن بندر امام - بوشهر اقدام و مذاکرات خود با وزارت نفت برای تأمین اعتبار را انجام دهد.