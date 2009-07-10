نقد "زن و زبان" در نشست هفتگی شهرکتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه ساعت 17 با حضور فرزان سجودی و نغمه ثمینی برگزار می‌شود.

کتاب "زن و زبان" نوشته عبدالله غذامی نویسنده معاصر عرب با ترجمه هدی عوده‌‌تبار و به همت انتشارات گام نو منتشر شده است.

غذامی در این اثر سعی در نشان دادن ویژگی مردانه‌ زبان از یک سو و پیکار فرهنگی زنان برای ورود به ساختار زبان از سوی دیگر دارد.

وی سیر حضور زن در ادبیات عرب را از شهرزاد قصه‌گو در داستان‌های هزار و یک شب تا نویسندگان و قهرمانان زن در رمان‌های معاصر بررسی می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم، پلاک 8 مراجعه کنند.