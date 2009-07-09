ایستگاه کتابخوانی در 50 بوستان مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شادکام ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: از آنجا که مراکز عمده تمرکز جمعیتی شهروندان در بوستانهای نزدیک محل سکونت بوده، سعی شده است با فعال کردن ایستگاه های کتابخوانی شرایط دسترسی آسان کتاب برای نان فراهم شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: در این طرح حدود 10 هزار جلد و 600 عنوان از کتابهای کم حجم با موضوعهای متنوع تاریخی، آشنایی با مفاخر و بزرگان، اخلاقی، اجتماعی، علمی، داستان و ... به شهروندان در گروه های مختلف سنی نوجوان، جوان بزرگسالان به امانت داده می شود.

حسین شادکام با بیان اینکه پنج هزار کتاب نیز با موضوع فرهنگ شهروندی در اختیار شهروندان قرار می گیرد، گفت: در سه بوستان وحدت، شاهد و کوهسنگی جشنهای کتاب و قلم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین هر ماه یک مسابقه کتابخوانی ویژه عموم شهروندان برگزار می شود و به 10 نفر به قید قرعه جایزه سفر حج عمره تعلق می گیرد.

شادکام به استقبال مردم از این طرح با 120 هزار نفر مراجعه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعداد ایستگاه های این طرح نسبت به سال گذشته از 20 ایستگاه به 50 ایستگاه افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: طرح بوستان در بوستان که از نیمه تیرماه آغاز شده تا نیمه مهرماه 88 ادامه خواهد داشت.