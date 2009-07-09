اسرائیل باید شهرک سازی در کرانه باختری را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، احمد داود اوغلو خاطرنشان کرد: ترکیه با شهرک سازی در کرانه باختری مخالف است زیرا این امر بر خلاف روند صلح در خاورمیانه است.

رژیم صهیونیستی در واکنش به درخواست جامعه بین الملل به ویژه آمریکا و کشورهای غربی بارها اعلام کرده است که به شهرک سازی در کرانه باختری ادامه خواهد داد.

داود اوغلو در ادامه گفت: ترکیه بر این باور است که خاورمیانه باید امن و باثبات باشد و آنکارا برای تحکیم ثبات در این منطقه تلاش خواهد کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی با تمامی کشورهای خاورمیانه تلاش خواهد کرد، اظهار داشت: توسعه روابط ترکیه با کشورهای منطقه، قفقاز، آسیای میانه و بالکان در برقراری امنیت و ثبات منطقه ای سهیم خواهد بود.